В Башкирии назначили председателя Конституционного совета

Председателем Конституционного совета республики стал Хайдар Валеев. Соответсвующее решение было принято сегодня, 15 декабря, в ходе планерного заседания регионального Госсобрания.
Депутаты Курултая единогласно поддержали кандидатуру Валеева. Примечательно, что на эту должность его ранее выдвинул сам глава республики Радий Хабиров.
Хайдар Валеев был председателем Центральной избирательной комиссии республики, занимался кадровой политикой в Управлении Главы РБ. В последние годы работал в Конституционном суде Республики Башкортостан.
Напомним, что Конституционный суд республики было решено упразднить. Частично его функции будет исполнять новый орган — Конституционной совет РБ, который формируется при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года.