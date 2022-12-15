Уфимка, насмерть сбившая мать мать и ребенка на «зебре», вернется в суд

В Уфе отменили решение, прекратившее уголовное дело о сбитой на пешеходном переходе матери и сыне. ДТП произошло в июле на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Обвиняемой по уголовному делу проходила уфимка Дарья Сорокина, под колесами автомобиля которой погибли женщина и пятилетний ребенок.
Сама Сорокина объяснила, что не заметила переходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре собирались обжаловать это решение.
В результате Верховный суд Башкирии отменил постановление суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Разбираться в нем будет другой судья.