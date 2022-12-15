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Уфимка, насмерть сбившая мать мать и ребенка на «зебре», вернется в суд

Сегодня, 06:59
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии
Ранее разбирательство прекратили за примирением сторон.

В Уфе отменили решение, прекратившее уголовное дело о сбитой на пешеходном переходе матери и сыне. ДТП произошло в июле на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Обвиняемой по уголовному делу проходила уфимка Дарья Сорокина, под колесами автомобиля которой погибли женщина и пятилетний ребенок.

Суд в Уфе прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сыне
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Сама Сорокина объяснила, что не заметила переходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре собирались обжаловать это решение.

В результате Верховный суд Башкирии отменил постановление суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Разбираться в нем будет другой судья.


#Наталья Балыкова#Общество#2
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