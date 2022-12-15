Траст закрыл крупнейшую за семь лет сделку M&A на рынке девелопмента

Это крупнейшая сделка M&A на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы «Интеко», в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м в стадии проектирования и строительства.
«Траст» управлял «Интеко» с 2018 года и за это время полностью перезагрузил актив. Сегодня это компания с чистым юридическим и финансовым контуром, показывающая высокую рентабельность активов и собственного капитала.
В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.
«На момент перехода в банк непрофильных активов капитализация „Интеко“ была отрицательной. Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте. Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.
«Это приобретение позволит нам объединить подход Sminex к созданию самой комфортной и престижной среды для наших клиентов, к детальной и тщательной разработке востребованного продукта с более чем 20-летним опытом „Интеко“. Благодаря этой покупке портфель проектов объединенной компании превысил 2 млн кв. м. Мы продолжим реализацию всех проектов в соответствии с нашими стандартами, включающими красивую архитектуру, продуманные планировки, развивающую детскую и спортивную инфраструктуру, просторные зеленые дворы и многое другое», — прокомментировал президент Sminex Алексей Тулупов.
«За 4,5 года антикризисной команде „Интеко“ и „Траста“ удалось полностью перестроить бизнес-модель „Интеко“, ставшей, по сути, инвестиционно-инжиниринговой платформой. Проведена комплексная трансформация всей компании: фокус на качестве проектов и продукта, масштабная цифровизация процессов, кратный рост всех финансовых и операционных показателей, на несколько лет раньше первоначального срока полностью погашен корпоративный долг, и досрочно вышли на целевой ориентир по стоимости, который ставил акционер», — прокомментировал президент «Интеко» Александр Николаев.