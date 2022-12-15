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Тимур Хакимов: Парламент РБ в первом чтении принял законопроект о семейном бизнесе

Сегодня, 10:51
Фото: ТПП РБ
Законопроект «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан» единогласно принят в первом чтение в Госсобрании — Курултае РБ. Представил его региональным парламентариям президент ТПП РБ, депутат Госсобрания РБ Тимур Хакимов.

Руководитель самого крупного бизнес-объединения республики подчеркнул, что новелла разработана для стимулирования развития и поддержки на территории Республики Башкортостан семейного бизнеса. Популяризация семейных компаний в РФ обозначена в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ N 1083-р и нашла отражение в указании Президента РФ от 2 июля 2019 г. N Пр-1204.

— Семейное предпринимательство является составной частью малого и среднего предпринимательства. Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. Семейный бизнес уже давно перерос ремесленные малые предприятия. В основном — это крупные промышленные и сельскохозяйственные компании, но законодательство не учитывает многих важных потребностей семейных предпринимателей, — отметил Тимур Хакимов.

Принятие закона приведет к выводу «из тени» и официальному трудоустройству членов семьи, созданию рабочих мест для тех членов семьи, которые не могут найти работу из-за возраста.

Важная составляющая закрепления в законодательстве понятия «семейное предприятие» — это возможность позиционирования на рынке семейных брендов, ведь именно семейные предприятия вызывают большее доверие у потребителя и у других предпринимателей, формируют преемственность поколений, возрождение традиций.

Стратегическое планирование деятельности семейных предприятий на несколько поколений вперед создаст спрос на долгосрочные кредитно-финансовые и инвестиционные продукты, даст возможность разработать новые инструменты поддержки, что будет стимулировать развитие банковского сектора.

Проект имеет положительное заключение Правительства РБ, депутаты парламента в прениях выступили с поддержкой законопроекта.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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