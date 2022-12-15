Тимур Хакимов: Парламент РБ в первом чтении принял законопроект о семейном бизнесе

Руководитель самого крупного бизнес-объединения республики подчеркнул, что новелла разработана для стимулирования развития и поддержки на территории Республики Башкортостан семейного бизнеса. Популяризация семейных компаний в РФ обозначена в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ N 1083-р и нашла отражение в указании Президента РФ от 2 июля 2019 г. N Пр-1204.