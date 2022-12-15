Суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Жулькова на прожиточный минимум

Следствие потребовало временно отстранить Виктора Жулькова от исполнения обязанностей первого замминистра, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
«Ходатайство следователь мотивировал тем, что Жульков, оставаясь на рабочем месте, может оказать давление на подчиненных сотрудников министерства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, сообщить соучастникам преступления сведения, которые стали ему известны в связи с участием в следственных действиях», — говорится в пресс-релизе.
Ленинский районный суд Уфы удовлетворил заявление, несмотря на то, что сам обвиняемый и его защитники возражали против этого. При этом суд постановил назначить Жулькову на время отстранения от работы ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Оно будет перечисляться за счет средств федерального бюджета.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Башкирии составляет 13200 рублей.
Уголовное дело Жулькова связано с муниципальным контрактом на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следствия, сначала улицу отремонтировала подконтрольная руководству Минтранса компания, затем на ремонт выделил средства и фиктивно выбрали подрядчика.
Саму улицу отремонтировали с нарушением госстандартов.