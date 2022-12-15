Суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Жулькова на прожиточный минимум

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил заявление, несмотря на то, что сам обвиняемый и его защитники возражали против этого. При этом суд постановил назначить Жулькову на время отстранения от работы ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Оно будет перечисляться за счет средств федерального бюджета.