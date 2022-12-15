Санкции против Радия Хабирова и еще 24 губернаторов регионов РФ ввели США

Вечером 15 декабря стало известно что глава республики Башкортостан Радий Хабиров попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Это не первое попадание главы Башкирии в санкционные списки, еще минувшим летом, в конце июля Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании, а именно заморозку активов в стране (в случае их наличия) и запрета на въезд в Соединенное Королевство.