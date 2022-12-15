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Санкции против Радия Хабирова и еще 24 губернаторов регионов РФ ввели США

Сегодня, 16:14
Фото: 1MI
Минфин США ввел новые санкции и они коснулись российских политиков и банка ВТБ.

Вечером 15 декабря стало известно что глава республики Башкортостан Радий Хабиров попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Это не первое попадание главы Башкирии в санкционные списки, еще минувшим летом, в конце июля Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании, а именно заморозку активов в стране (в случае их наличия) и запрета на въезд в Соединенное Королевство.

Помимо Радия Хабирова санкции Штаты наложила на еще 24 губернаторов регионов России, Потанина, Белоусова, банка ВТБ.

Летом Mkset обращался за комментариями по поводу попадания Радия Хабирова в санкционный список Великобритании в администрацию главы, однако там корреспонденту за комментариями предложили обратиться к авторам этих санкций.

В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова
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#Ирина Деревянчук#В мире
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