«Ростелеком» с использованием CitySoft продолжит мониторинг благоустройства в Казани

— В регионах Поволжья есть потенциал для развития интернета вещей (IoT). На нашей цифровой инфраструктуре работают десятки современных сервисов, обеспечивающих безопасность городов. В дата-центрах «Ростелекома» хранятся значительные объемы информации, обрабатывается огромный массив данных, мы обеспечиваем связность компонентов различных систем и решаем вопросы кибербезопасности. Опыт Казани показателен: со стороны властей наметилась тенденция принятия управленческих решений на основе аналитических данных. Мы готовы следовать этому тренду — в сотрудничестве с регионами развивать решения на основе технологий искусственного интеллекта, — отметил вице-президент — директор Нижегородского филиала «Ростелекома» Евгений Петров.