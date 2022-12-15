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«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

Сегодня, 07:21
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

«Ростелеком» приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKO Milano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании — достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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