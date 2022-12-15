Путин: Необходимо восстановить разрушенные здания музеев в новых субъектах

Соответствующая информация значится в перечне поручений Владимира Путина на сайте Кремля, пишет russian.rt.com. “Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти... разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования”, – говорится в документе.