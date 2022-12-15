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Путин: Необходимо восстановить разрушенные здания музеев в новых субъектах

Вчера, 15:32
Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабину и властям новых регионов России выработать комплекс мер по восстановлению разрушенных зданий музеев в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Соответствующая информация значится в перечне поручений Владимира Путина на сайте Кремля, пишет russian.rt.com. “Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти... разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования”, – говорится в документе.

Глава страны также дал поручение восстановить хранительские площади историко-­краеведческих и военно-исторических музеев на новых российских территориях. 

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