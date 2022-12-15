Прокуратура Москвы требует изъять более 50 млн рублей у экс-полковника Захарченко

Газета “Известия” сообщает, что на полученные коррупционным путём деньги Захарченко и его близкие, в том числе бывшая жена, покупали недвижимость, ювелирные изделия и другие дорогостоящие аксессуары.
По словам прокуроров, в отношении указанного в документах ведомства имущества не было предоставлено данных, доказывающих законность доходов, на которые оно было куплено. По этой же причине прокуратура требует изъятия в доход государства денег, принадлежащих отцу, сестре, экс-супруге и доверенному лицу Захарченко.
Напомним, 17 мая Пресненский суд Москвы назначил Дмитрию Захарченко наказание в виде штрафа в 500 млн рублей и 16 лет заключения. Экс-полковник МВД занимался преступлениями в ТЭК. В сентябре 2016 года его задержали и обвинили в получении взятки в размере 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия.
Следствие утверждает, что с 2007 по 2016 год Захарченко был приговорён к 13 годам заключения. Ему инкриминировали два случая получения особо крупных взяток и препятствование правосудию.
Дмитрия Захарченко лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.