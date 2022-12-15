Прокуратура Москвы требует изъять более 50 млн рублей у экс-полковника Захарченко

Напомним, 17 мая Пресненский суд Москвы назначил Дмитрию Захарченко наказание в виде штрафа в 500 млн рублей и 16 лет заключения. Экс-полковник МВД занимался преступлениями в ТЭК. В сентябре 2016 года его задержали и обвинили в получении взятки в размере 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия.