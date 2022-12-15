«Планируйте»: мэр Уфы экстренно обратился к горожанам

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня в своем телеграм-канале заявил о готовности коммунальной техники к уборке снега. Так, чиновник отметил, что на данный момент на 225 единиц техники заключены договоры аренды.
— Сегодня по факту выход составит порядка 50% — 120 единиц нам удалось собрать. Мы готовимся к снегопадам, дополнительно привлекаем арендованную технику, новая коммунальная техника, в том числе на линии, — отметил Ратмир Мавлиев.
В связи с этим, мэр обратился к уфимцам с просьбой следить за погодными условиями и заблаговременно планировать свои маршруты по городу.