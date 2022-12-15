Озвучена причина гибели рабочего в тоннеле «Восточного выезда» в Уфе

Завершено расследование группового несчастного случая, который произошел 2 сентября в тоннеле «Восточного выезда» в Уфе. Как сообщает пресс-служба Гострудинсекции, в результате инцидента скончался один работник ООО «Лимакмаращавтодороги» пострадали, еще двое пострадали.
Расследование Гострудинспекции показало, что верхняя площадка технологической тележки, с которой упали мужчины была огорожена только с одной стороны, а с другой стороны защита была снята, так как накануне производился подъем армокаркасов. Отмечается, что после проведения данной работы ограждение на место установлено не было. Кроме того, машинистом погрузочно-доставочной машины, которая наехала на тележку с рабочими, не были учтены габариты проемов при проезде.
— Таким образом, причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ, — заключили в Гострудинспекции.
Напомним, что трагедия произошла 2 сентября в тоннеле «Восточного выезда» под улицами Лесной проезд и Менделеева. Как сообщалось ведомством, бригада выполняла работы по армированию сводной части тоннеля как раз той самой технологической тележке, когда на нее наехал автосамосвал МоАЗ. В результате трое мужчина в возрасте 21 года, 28 и 43 лет упали с высоты 6 метров на бетонную поверхность проезжей части. С различными травмами они были доставлены в ГКБ № 21, однако спасти 28-летнего мужчина не удалось.
Кроме того, следственными комитетом Башкирии по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (часть 2) – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть, а точнее лишь по признакам указанного преступления.