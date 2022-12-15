Озвучена причина гибели рабочего в тоннеле «Восточного выезда» в Уфе

Расследование Гострудинспекции показало, что верхняя площадка технологической тележки, с которой упали мужчины была огорожена только с одной стороны, а с другой стороны защита была снята, так как накануне производился подъем армокаркасов. Отмечается, что после проведения данной работы ограждение на место установлено не было. Кроме того, машинистом погрузочно-доставочной машины, которая наехала на тележку с рабочими, не были учтены габариты проемов при проезде.