«Они заслужили»: глава Башкирии назвал самых счастливых людей в регионе

Глава Башкирии в ходе своего выступления в Госсобрании Курултай поручил увеличить финансирование программы «Башкирское долголетие», которое позволяет старшему поколению путешествовать по республике.
Кроме того, Хабиров заявил, что не видел «более счастливых людей», чем пенсионеры, которые приняли участие в данной программе.
— В этом году 10 тысяч наших пенсионеров получили заряд бодрости и яркие впечатления. Я, когда ездил по республике, не раз встречал группу наших пенсионеров на каких-то спортивных объектах, более счастливых людей я не видел и всегда слова благодарности. Они заслужили того, чтобы действительно по путешествовать по нашей республике, — заявил Радий Хабиров.