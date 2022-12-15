mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Они заслужили»: глава Башкирии назвал самых счастливых людей в регионе

Сегодня, 05:50
Самыми счастливыми в регионе, по мнению главы региона, являются пенсионеры.

Глава Башкирии в ходе своего выступления в Госсобрании Курултай поручил увеличить финансирование программы «Башкирское долголетие», которое позволяет старшему поколению путешествовать по республике.

Кроме того, Хабиров заявил, что не видел «более счастливых людей», чем пенсионеры, которые приняли участие в данной программе. 

— В этом году 10 тысяч наших пенсионеров получили заряд бодрости и яркие впечатления. Я, когда ездил по республике, не раз встречал группу наших пенсионеров на каких-то спортивных объектах, более счастливых людей я не видел и всегда слова благодарности. Они заслужили того, чтобы действительно по путешествовать по нашей республике, — заявил Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Не надо людей мучить»: глава Башкирии обратился к чиновникам
Сегодня, 05:52
В уфимской поликлинике неизвестный распылил «перцовку» из-за долгого приема у врача
Сегодня, 06:58
Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой
Вчера, 10:44
«Планируйте»: мэр Уфы экстренно обратился к горожанам
Сегодня, 04:57
Хабиров заявил о «тысячах» мобилизованных и добровольцев из Башкирии, ушедших на СВО
Сегодня, 05:16
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38