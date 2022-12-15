Один из ведущих застройщиков Уфы дарит 1 000 000 рублей семьям с детьми

Так, благодаря инициативе одного из ведущих застройщиков Уфы, ГК «Первый Трест», при покупке жилья семьи с детьми могут получить выгоду 1 000 000 рублей.
— Новый год — это волшебное время и нет ничего удивительного, что именно в этот период ваши дети могут стать супергероями и помочь семье получить выгоду на квартиру 1 000 000 рублей. Если у вас есть дети и желание улучшить жилищные условия, воспользуйтесь уникальным предложением от ГК «Первый Трест» — «Суперсила вашего ребёнка» по 31 декабря 2022 года включительно и получите выгоду до 1 000 000 рублей[1] при покупке квартиры в одном из жилых комплексов Grand& Grand, Urbanica или «Новатор». — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Все 3 жилых комплекса станут отличным выбором для семей с детьми, ведь «Urbanica» — это шаговая доступность школ, торговых центров, медучреждений и лесопарковой зоны. «Grand& Grand» — уникальное расположение, в пешей доступности лучшие детские сады, школы и ВУЗы. «Новатор» отличают оригинальная архитектура и современное благоустройство с концепцией SPORT& PLAY, которая подразумевает целую философию основанную на внимательном отношении человека к своему здоровью и строится на возможности организации активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе, не покидая безопасную территорию двора.
Опасаться просрочки и других проблем не стоит, ведь жилые комплексы Grand& Grand и «Новатор» находятся в высокой степени готовности и уже в первой половине 2023 года будут готовы встретить своих жильцов. Кроме того, все жилые комплексы возводят по программе проектного финансирования. Это даёт дополнительные гарантии, что проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.
— Требования для получения проектного финансирования достаточно жёсткие, как в отношении застройщика, так и жилого комплекса. Кроме согласования бизнес-плана, банки проводят ежемесячный мониторинг качества строящегося объекта. Преимущества использования счетов эскроу: гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Но и без этого ГК «Первый Трест» — компания, которая вызывает доверие. Застройщик входит в список системообразующих предприятий РФ и Топ-3 застройщиков Башкортостана[2]. Всего за 5 лет ввел в эксплуатацию 14 домов. Вскоре эта цифра увеличится, а вместе с ней — и количество горожан, которые стали счастливыми обладателями жилья от «Первого Треста». И некоторые из них будут растить детей в более просторных квартирах, благодаря акции застройщика, главное успеть по 31 декабря.
Узнать подробности о жилых комплексах «Новатор», Grand& Grand и Urbanica вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50 лет Октября, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева).
[1] Размер выгоды рассчитывается индивидуально и зависит от выбранного жилого комплекса и квартиры. Подробности по телефону 8 (347) 222-0-111. Предложение не является публичной офертой.
[2] По данным Единого Реестра Застройщиков на 01.10.2022 г.
ООО ГК «ПТ»