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Новым бизнес-омбудсменом Башкирии стала Ирина Абрамова

Сегодня, 06:49
Фото: скриншот с трансляции
Решение было принято сегодня, 15 декабря, на заседании Госсобрания Башкирии.

Сегодня, 15 декабря, депутаты Башкирии утвердили Ирину Абрамову на должность бизнес омбудсмена Башкирии. Так, женщина тезисно озвучила депутатам приоритетные направления своей деятельности на данной должности.

— Моей прямой задачей будет стать реальным защитником и помощником предпринимателей в нашем регионе, — заявила Ирина Абрамова.

Кандидатура Ирины Абрамовой была подержана 96 голосами, еще 4 участника кворума не проголосовали.

Напомним, что в декабре стало известно об отставке Флюра Асадуллина с поста бизнес-омбудсмена Башкирии. Тогда же на его место глава Башкирии предложил рассмотреть Ирин Абрамову, отмечая опыт тогда еще кандидатки во взаимодействии с предпринимателями и бизнес-объединениями.

Флюр Асадуллин досрочно покинул пост бизнес-омбудсмена Башкирии
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#Элина Сайфранова
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