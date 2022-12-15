Новым бизнес-омбудсменом Башкирии стала Ирина Абрамова

Сегодня, 15 декабря, депутаты Башкирии утвердили Ирину Абрамову на должность бизнес омбудсмена Башкирии. Так, женщина тезисно озвучила депутатам приоритетные направления своей деятельности на данной должности.
— Моей прямой задачей будет стать реальным защитником и помощником предпринимателей в нашем регионе, — заявила Ирина Абрамова.
Кандидатура Ирины Абрамовой была подержана 96 голосами, еще 4 участника кворума не проголосовали.
Напомним, что в декабре стало известно об отставке Флюра Асадуллина с поста бизнес-омбудсмена Башкирии. Тогда же на его место глава Башкирии предложил рассмотреть Ирин Абрамову, отмечая опыт тогда еще кандидатки во взаимодействии с предпринимателями и бизнес-объединениями.