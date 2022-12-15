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Недопустимо, чтобы человек не мог записаться к врачу: Хабиров о медицине

Сегодня, 05:43
Он попросил правительство держать этот вопрос на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что начиная с последней недели ноября жители республики массово жаловались, что не могут попасть к врачу. Обращаясь с ежегодным посланием к Госсобранию, глава Башкирии отметил, что Минздрав начал решать проблему с записью и получением первичной помощи после неоднократных замечаний.

Он подчеркнул, что укрепление первичного звена здравоохранения — самая важная задача.

«Недопустимо чтобы человек не мог записаться к участковому врачу или узкому специалисту», — сказал он.

Хабиров попросил правительство держать этот вопрос на постоянном контроле независимо от сезонных вспышек заболеваний. Он также напомнил об объектах здравоохранения, которые возводятся и будут сданы до конца текущего и в следующем году.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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