Недопустимо, чтобы человек не мог записаться к врачу: Хабиров о медицине

Ранее сообщалось, что начиная с последней недели ноября жители республики массово жаловались, что не могут попасть к врачу. Обращаясь с ежегодным посланием к Госсобранию, глава Башкирии отметил, что Минздрав начал решать проблему с записью и получением первичной помощи после неоднократных замечаний.
Он подчеркнул, что укрепление первичного звена здравоохранения — самая важная задача.
«Недопустимо чтобы человек не мог записаться к участковому врачу или узкому специалисту», — сказал он.
Хабиров попросил правительство держать этот вопрос на постоянном контроле независимо от сезонных вспышек заболеваний. Он также напомнил об объектах здравоохранения, которые возводятся и будут сданы до конца текущего и в следующем году.