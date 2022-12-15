«Не надо людей мучить»: глава Башкирии обратился к чиновникам

Радий Хабиров в ходе своего послания Госсобранию обратился к чиновникам, призвав их проявить аккуратность при реализации тех или иных инициатив, несогласованных напрямую с главой республики.
— Я прошу наших коллег, занимающих государственные должности, быть всегда аккуратными с непродуманными инициативами и несогласованными с главой Башкирии. Я имею в виду обсуждение попытки повышения тарифа на фонд капитального ремонта. Это преждевременно, — заявил Радий Хабиров
Глава республики отметил, что денег на капитальный ремонт не хватает, добавив, что «нам ещё строить и строить». При этом Хабиров подчеркнул, что существует возможность проводить мероприятия по ремонту за счет бюджетного финансирования — бюджета республики.
— Не надо в этом вопросе людей излишне мучить, — подытожил руководитель региона.