Налоговый вычет: как вернуть часть денег при покупке квартиры

Важно, чтобы покупатели на момент сделки проживали в России не менее 183 дней в течение года, а также платили налог с зарплаты. Кроме того, если собственник объекта не работает или платит налоги как ИП по упрощенной системе налогообложения, то вернуть налог с помощью имущественного вычета не получится, поскольку он не уплачивается в бюджет.



Артур Валитов назвал и другие исключения — в их числе безвозмездные сделки, когда квартира получена по договору дарения без доплаты или по договору социального найма, а также в случае получения квартиры в наследство или покупки ее у ближайших родственников. Также вернуть налоговый вычет не получится, если оплата произведена за счет средств работодателя или материнского капитала.