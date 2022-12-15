Налоговый вычет: как вернуть часть денег при покупке квартиры

Mkset узнала у агента по недвижимости Артура Валитова агентства «Перспектива24Самолет» некоторые нюансы, которые нужно знать всем, кто хочет воспользоваться этой выгодной возможностью.
Максимальная сумма вычета, на которую можно рассчитывать при покупке квартиры, составляет 260 тыс. рублей, 13% от 2 млн рублей. Если сумма покупки выше 2 млн, то сумма вычета остается прежней. Тем не менее, по словам Артура Валитова, есть лайфхак, если квартиру покупает семейная пара:
— Допустим, муж с женой покупают квартиру за 4 миллиона. В таком случае они могут приобрести ее в равных долях, то есть каждый из супругов покупает одну вторую объекта и может получить налоговый вычет за такую покупку по 260 тысяч. То есть общая сумма вычета составит 520 тысяч.
Стоит отметить, что если родители платят за долю их несовершеннолетнего ребенка, то эта стоимость никак не влияет на лимит вычета, то есть родители все равно вернут налог максимум с 2 млн руб. По достижении ребенком совершеннолетия право на получение налогового вычета с собственной покупки квартиры у него сохраняется в полном объеме.
Важно, чтобы покупатели на момент сделки проживали в России не менее 183 дней в течение года, а также платили налог с зарплаты. Кроме того, если собственник объекта не работает или платит налоги как ИП по упрощенной системе налогообложения, то вернуть налог с помощью имущественного вычета не получится, поскольку он не уплачивается в бюджет.
Артур Валитов назвал и другие исключения — в их числе безвозмездные сделки, когда квартира получена по договору дарения без доплаты или по договору социального найма, а также в случае получения квартиры в наследство или покупки ее у ближайших родственников. Также вернуть налоговый вычет не получится, если оплата произведена за счет средств работодателя или материнского капитала.
Обратиться за получением налогового вычета можно сразу после регистрации сделки — если речь идет о вторичном рынке недвижимости. Если квартира в новостройке, то подать документы можно после сдачи дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи жилья.
По словам Артура Валитова, вычет обычно зачисляется в пределах четырех месяцев с момента подачи документов:
— Документы можно подать как самостоятельно, так и через специалиста нашего агентства. Так, сервис «Перспектива24Самолет» позволяет написать доверенность на нашего представителя, который будет заниматься подачей документов. Эту услугу можно приобрести отдельно, не нанимая агента для покупки квартиры.
Для получения вычета обычно обращаются в налоговую инспекцию в конце года, в течение которого была куплена недвижимость. Также специалист отметил, что получить вычет можно только за недвижимость, купленную в 2018 году или позже.
— Люди среднего возраста, как правило, знакомы с этой возможностью, а вот среди тех, кто младше тридцати, знают о ней уже в меньшей степени. Чаще всего последние как раз и заказывают у нас данную услугу, к тому же многие не любят заниматься дополнительной бюрократической процедурой, собирать документы, подавать их и так далее. Также риэлторов нередко используют и для подачи налоговых деклараций: не забывайте, что после продажи объекта недвижимости нужно подать в налоговый орган соответствующие документы для декларации доходов.