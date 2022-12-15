Известно о назначении ушедшего в отставку бизнес-омбудсмена Башкирии Флюра Асадуллина

Официально подтвердилась информация о том, что пост представителя Башкирии при торговом представительстве Российской федерации в Китае займет Флюр Асадуллин, об отставке которого с поста бизнес-шерифа Башкирии стало известно еще 1 декабря. Информация, однако не подтвержденная даже самим Асадуллиным о новой работе в Китае появилась уже 2 декабря. Однако только сегодня глава Башкирии подписал соответствующий указ и Флюр Асадуллин сообщил о новом назначении на своей странице в соцсети.