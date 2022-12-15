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Известно о назначении ушедшего в отставку бизнес-омбудсмена Башкирии Флюра Асадуллина

Сегодня, 14:26
Фото: vk.com/Флюр Асадуллин

Экс-бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин будет представлять Башкирию в тогрпредстве Китая

О том, что глава Башкирии Радий Хабиров уже подписал указ о назначении Асадуллин рассказал в соцсетях.

Официально подтвердилась информация о том, что пост представителя Башкирии при торговом представительстве Российской федерации в Китае займет Флюр Асадуллин, об отставке которого с поста бизнес-шерифа Башкирии стало известно еще 1 декабря. Информация, однако не подтвержденная даже самим Асадуллиным о новой работе в Китае появилась уже 2 декабря. Однако только сегодня глава Башкирии подписал соответствующий указ и Флюр Асадуллин сообщил о новом назначении на своей странице в соцсети.

Новым бизнес-омбудсменом Башкирии, как уже сообщал Mkset, стала Ирина Абрамова, ранее она занимала пост исполнительного директора региональной ассоциации организаций предпринимательства.

 

Новым бизнес-омбудсменом Башкирии стала Ирина Абрамова
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#Общество#Ирина Деревянчук
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