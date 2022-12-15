IT-специалисты в Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

Специалистам, проживающим и работающим на территории региона, в рамках федеральной ИТ-ипотеки будет доступно дополнительное снижение ставки на 1% за счет регионального бюджета.
«География Единой ипотеки расширяется, на сегодняшний день к программе присоединились уже 19 регионов. Разработанный ДОМ.РФ механизм – эффективный инструмент решения жилищного вопроса, он позволяет взять кредит на выгодных условиях, существенно сэкономить на платежах и общей переплате. Рассчитываем, что новые условия кредитования повысят интерес к льготной программе, которая направлена на развитие сферы информационных технологий», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Старт реализации программы запланирован на январь 2023 года. Получить кредит могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет. У заёмщиков должен быть заключён трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и имеющей право на налоговые льготы.
«Правительство Башкортостана готово оказать поддержку специалистам, работающим в сфере информационных технологий и в рамках подписанного соглашения республика субсидирует льготные займы гражданам, которые в последствие смогут улучшить свои жилищные условия. В этом вопросе мы действуем поступательно, но в правильном направлении, и уже на следующий год предусмотрены финансовые средства, что позволит оказать государственную поддержу более 40 работникам профильных организаций», - отметил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев.
В рамках программы денежные средства можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.