IT-специалисты в Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

«Правительство Башкортостана готово оказать поддержку специалистам, работающим в сфере информационных технологий и в рамках подписанного соглашения республика субсидирует льготные займы гражданам, которые в последствие смогут улучшить свои жилищные условия. В этом вопросе мы действуем поступательно, но в правильном направлении, и уже на следующий год предусмотрены финансовые средства, что позволит оказать государственную поддержу более 40 работникам профильных организаций», - отметил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев.