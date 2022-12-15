Хабиров обратился с ежегодным посланием к Курултаю Башкирии. Максимально коротко

Мы живём в переломные годы открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом. На всех нас идёт огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции. Если закрываются одни двери и возможности, мы не ждём у моря погоды, а находим другие. Мир гораздо более велик, чем группа стран, объявивших нам санкции. Мы стойко держим удар, потому что правда за нами. Современная Россия при Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире и вновь становится великой державой. Сегодня российские воины защищают мир от нацизма, сражаются за Россию. В их числе – тысячи мобилизованных из нашей республики, добровольцы, башкирские батальоны. Все они, безусловно, – настоящие герои. Все действия власти не имеют смысла, если они улучшают жизни людей. Именно человек труда должен стать главным в жизни, должно быть уважение к человеку труда, вообще к человеку. Нужно быть очень аккуратными с непродуманными и несогласованными инициативами. Для нас важны три большие задачи – дать людям чистую воду, решить вопрос с очистными сооружениями, обеспечить безаварийное теплоснабжение и газификацию. Если, как и прежде, будем едины в мыслях и делах, то пройдём любые испытания и обязательно победим! Будем сильными!