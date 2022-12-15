Хабиров объяснил введение особого режима в Башкирии

В своем послании к республиканскому Госсобранию Радий Хабиров напомнил, что в Башкирии указом президента России введен режим базовой готовности.
«Это значит, что президент страны возложил особую ответственность за экономическую стабильность, выполнение всех социальных обязательств на региональные управленческие команды. Предоставил нам для этого все необходимые полномочия. И эти задачи мы выполним», — заявил он.
Глава Башкирии назвал ключевую задачу — обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства и в целом всех секторов региональной экономики. Он напомнил, что рост промпроизводства в прошлом году составил почти на 8%, а за 10 месяцев текущего года — на 2,8%.
Важно, чтобы промышленность развивалась и в дальнейшем, поскольку это обеспечивает рост благосостояния граждан региона, отметил Хабиров. Он поблагодарил руководителей предприятий, которые «находят решение проблем, сохраняют рабочие места».