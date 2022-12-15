«Год полезных дел»: глава Башкирии озвучил главную цель на 2023 год

— У каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой родины что-то хорошее. Кто-то сделает больше, безусловно, кто-то меньше, но представьте, если мы все сделаем что-то полезное результат будет очень хорошим. Мне кажется, жители будут нам благодарны, — пояснил Хабиров.