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«Год полезных дел»: глава Башкирии озвучил главную цель на 2023 год

Сегодня, 06:01
Фото: скриншот с трансляции

Хабиров объявил 2023 год в Башкирии «годом полезных дел для малой Родины»

Соответствующий указ будет подписан сегодня, 15 декабря.

Сегодня, 15декабря, было объявлено, что грядущий 2023 год в Башкирии станет годом полезных дел для малой Родины. Об этом в ходе послания к депутатам Госсобрания заявил Радий Хабиров.

— У каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой родины что-то хорошее. Кто-то сделает больше, безусловно, кто-то меньше, но представьте, если мы все сделаем что-то полезное результат будет очень хорошим. Мне кажется, жители будут нам благодарны, — пояснил Хабиров.

Так, администрация главы было поручено сегодня подготовить соответствующий указ для подписи.

#Элина Сайфранова
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