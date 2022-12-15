Глава Башкирии поручил правительству бороться с серыми зарплатами в регионе

«Главная задача — достойная оплата и условия труда. Когда мы называем цифру средней зарплаты — она приближается к 50 тыс. рублей, кто-то недоумевает. Это средняя цифра, которую дает Росстат, мы на нее опираемся. Самое главное — мало кто задумывается, что внешне она звучит хорошо, но по этому показателю мы не в первой десятке регионов России», — отметил он.