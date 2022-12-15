Ежегодное послание Хабирова, санкции против него же и прожиточный минимум замминистра

Тем временем страсти в сфере здравоохранения Башкирии накаляются. А пар «экологичным» способом спускать умеют далеко не все. Так сегодня один из пациентов поликлиники № 50 в Уфе так разгневался из-за того, что ему приходится ждать своей очереди и не нашел метода ускорить прием лучше, чем распылить перцовый баллончик. Все действительно забегали после его применения, но вот до приема у специалиста дело так и не дошло.