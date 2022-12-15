Ежегодное послание Хабирова, санкции против него же и прожиточный минимум замминистра

Пожалуй самым главным событием сегодняшнего дня стало ежегодное обращение главы Башкирии Радия Хабирова к парламенту республики. Как и всегда в процессе обращения были затронуты самые актуальные в республике темы, «по вершкам» не пойдем, а предложим вам ознакомится с кратким пересказом обращения. А еще безо всяких гороскопов стало известно о том каким будет следующий 2023 год — «годом полезных дел для малой Родины».
Тем временем страсти в сфере здравоохранения Башкирии накаляются. А пар «экологичным» способом спускать умеют далеко не все. Так сегодня один из пациентов поликлиники № 50 в Уфе так разгневался из-за того, что ему приходится ждать своей очереди и не нашел метода ускорить прием лучше, чем распылить перцовый баллончик. Все действительно забегали после его применения, но вот до приема у специалиста дело так и не дошло.
Сегодня стало известно и о том, что суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Виктора Жулькова на прожиточный минимум. Перед этим суд же снял чиновника с занимаемой должности, правда временно. так что теперь замминистра которому не так давно отменили и домашний арест будет ежемесячно получать от государства довольствие в размере регулярно (в том числе и после наступления Нового года) увеличивающегося прожиточного минимума.
А еще сегодняшний день оказался богат «санкционными» новостями, то есть известиями о санкциях. Радий Хабиров стал одним из 25 руководителей регионов России, которые вошли в санкционные списки США. А премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о том, что Башкирия может обратится в Европардамент с предложением по поводу санкций.