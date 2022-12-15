Депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов ополчился на поведение министров

— Получаю отписки по плавательному бассейну «Нефтяник». В 2020 году был сделан капитальный ремонт большой чаши, но, к сожалению, малую чашу признали аварийной. На сегодняшний день дети уже не могут заниматься плаванием. Почему такая ситуация? — возмутился депутат, но министр уже покинувший зал заседаний парламента, возмущения этого не слышал.