Депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов ополчился на поведение министров

Сегодня, 15 декабря в Курултае Башкирии состоялось ежегодное обращение главы республики Радия Хабирова к региональному парламенту. Выступление главы было объемным и дало массу инфоповодов, однако продолжили они появляться и после того как глава обратился к Госсобранию.
Так, издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» сообщает о том, что одного из членов парламента Башкирии, председателя фракции ЛДПР привел в негодования факт того, что кабинет министров, выслушав выступление главы, покинул заседание, хотя у парламентариев могли быть вопросы к министрам. Рябов привел личный пример.
— Видимо, у нас министры сегодня настолько заняты, что не нашли время послушать сегодня во втором чтении и в целом принятие бюджета. Все покинули зал — негодовал Рябов на заседании.
Он дополнительно сообщил о том, что лично он хотел задать вопрос министерству спорта.
— Получаю отписки по плавательному бассейну «Нефтяник». В 2020 году был сделан капитальный ремонт большой чаши, но, к сожалению, малую чашу признали аварийной. На сегодняшний день дети уже не могут заниматься плаванием. Почему такая ситуация? — возмутился депутат, но министр уже покинувший зал заседаний парламента, возмущения этого не слышал.