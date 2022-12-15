mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов ополчился на поведение министров

Сегодня, 16:57
Фото: vk.com/Вячеслав Рябов

Депутат возмутился поведением министров Башкирии в Курултае и предъявил претензии

Руководитель фракции ЛДПР в Башкирии отругал министров Башкирии.

Сегодня, 15 декабря в Курултае Башкирии состоялось ежегодное обращение главы республики Радия Хабирова к региональному парламенту. Выступление главы было объемным и дало массу инфоповодов, однако продолжили они появляться и после того как глава обратился к Госсобранию.

Так, издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» сообщает о том, что одного из членов парламента Башкирии, председателя фракции ЛДПР привел в негодования факт того, что кабинет министров, выслушав выступление главы, покинул заседание, хотя у парламентариев могли быть вопросы к министрам. Рябов привел личный пример.

— Видимо, у нас министры сегодня настолько заняты, что не нашли время послушать сегодня во втором чтении и в целом принятие бюджета. Все покинули зал — негодовал Рябов на заседании.

Он дополнительно сообщил о том, что лично он хотел задать вопрос министерству спорта.

— Получаю отписки по плавательному бассейну «Нефтяник». В 2020 году был сделан капитальный ремонт большой чаши, но, к сожалению, малую чашу признали аварийной. На сегодняшний день дети уже не могут заниматься плаванием. Почему такая ситуация? — возмутился депутат, но министр уже покинувший зал заседаний парламента, возмущения этого не слышал.

Курултай отверг предложение ЛДПР попросить Хабирова не повышать тарифы ЖКХ в декабре
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Хабиров обратился с ежегодным посланием к Курултаю Башкирии. Максимально коротко
Сегодня, 08:44
«Без горки и елки»: жители села под Уфой считают, что у них украли зиму и Новый год
Сегодня, 11:51
Суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Жулькова на прожиточный минимум
Сегодня, 09:31
Вывоз снега из двух резиденций главы Башкирии обойдется бюджету в 820 тысяч
Сегодня, 10:55
«20 больных на 4 квадрата»: Хабирову показали приемный покой в больнице в Башкирии
Сегодня, 10:50
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38