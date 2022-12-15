Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова наградили орденом Почета

Бывший мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов был награжден орденом Почета. Награду политик получил от президента Владимира Путина. Об этом Ялалов сообщил в соцсетях.
Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, Ирек Ялалов получил награду за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Сам Ялалов выразил президенту благодарность за высокую оценку своей трудовой деятельности.
— Благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку моего скромного труда, — прокомментировал сенатор.
Напомним, в марте 2022 года Ирек Ялалов был внесен в санкционные списки ЕС. Комментируя ситуацию, сенатор признался, что не сожалеет о попал под санкции, а также считает честью «быть в этом списке».
Позднее Ялалов также был включен в санкционные списки Америки, Украины, Австралии и Новой Зеландии.