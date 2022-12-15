«Без горки и елки»: жители села под Уфой считают, что у них украли зиму и Новый год

На странице у Радия Хабирова жительница села Авдон Матрона Р. рассказала о том, что их село в этом году, вероятно, останется без зимних забав.
- Почему в Авдоне нельзя строить горку? Уже второй год нет горки. Уже целый месяц зима, а каток ещё не залит. Где детям проводить свой досуг? Что остаётся им делать? Бегать по подвалам и заброшенным стройкам, курить? В прошлом году глава администрации Голубев ссылался на сертификат для постройки горки. Но ведь за целый год можно было получить этот сертификат? Детям некуда выйти на каникулах, разве это нормально, что ничего не организовали?, - пожаловалась на власти района женщина.
Помимо просьб и требований женщина решилась пригласить в гости главу Башкирии Радия Хабирова, отметив, что «Авдон не так далеко находится от Уфы».
— Стоит елка, привозить не надо. Прошлогоднюю гирлянду повесили и все. Деньги не потратили ни на что, получается? Где фигуры, где горки? Катаются дети за футбольным полем, в овраг скатываются. А там кручина, деревья, на проезжую часть могут выкатиться, — посетовала автор поста.
К слову, в Уфе подобные горки посыпают песком, а за разного рода несертифицированные импровизации на тему горок без их сертификации привлекают внимание в том числе и надзорных органов.
Есть в повествовании Матроны Р и вовсе вопиющие моменты. По словам женщины, украсить площадь к Новому году должны сами жители поселка.
— Разве это не обязанность администрации - выделить бюджет? Для этого уже выделено! А вот куда распределили, это уже вопрос! Пусть из города приглашают. Из бюджетных организаций. Это их работа. Этим не должны заниматься жители села! Бюджет есть. А куда он потом девается, если не потрачено ни рубля? Нет организации концертов и мероприятий ни к какому празднику. Пару концертов за весь год. Конечно. А зачем напрягаться? По бумагам все нормально же. Вам самим как жилось бы в посёлке, где ничего не делается? Где нет досуга даже для детей, не говоря уже о других социальных слоях, — негодует она.
Акцентировала внимание автор поста и на том, что «не у всех есть возможность ездить в город». И подметила, что «если посёлок процветать будет, то и ездить никуда не надо».
— Аллею славы с яйцом поставили и все, нате, получите. Пожалуйста, обратите внимание на наш поселок, который уже многие годы топчется на одном месте. Нужны энергичные молодые правители, чтоб вдохнуть в село новое дыхание! Досуг, увеселения тоже нужны народу! А не бесконечные отговорки на бумаге! — завершила свой гневный пост автор.
Mkset обратился в администрацию Уфимского района с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, ледяные горки для катания в нынешнем году устанавливаться будут далеко не во всех муниципалитетах, так как теперь их необходимо сертифицировать, что подразумевает в том числе и дополнительные расходы.