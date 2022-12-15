«Без горки и елки»: жители села под Уфой считают, что у них украли зиму и Новый год

- Почему в Авдоне нельзя строить горку? Уже второй год нет горки. Уже целый месяц зима, а каток ещё не залит. Где детям проводить свой досуг? Что остаётся им делать? Бегать по подвалам и заброшенным стройкам, курить? В прошлом году глава администрации Голубев ссылался на сертификат для постройки горки. Но ведь за целый год можно было получить этот сертификат? Детям некуда выйти на каникулах, разве это нормально, что ничего не организовали?, - пожаловалась на власти района женщина.