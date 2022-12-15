Башкирия сделает интересное предложение по поводу санкций Европарламенту

В Уфе продолжается Международная неделя бизнеса и сегодня в ее рамках проходило заседание «Уфимского диалога», где премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о планах предметно обсудить санкционную политику и начать разговор о ее изменении и Европейским парламентом, сообщает об этом издание РБК Уфа.
— По итогам второго заседания хотим на основе той дискуссии, которая будет, обратиться в Европейский парламент с предложением изменить санкционную политику, так как наглядно будет показан ущерб, который дает всем странам такая ситуация, — сказал Назаров.
Дополнительно Андрей Назаров сообщил и о том, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность в стране, а доходы бюджета Российской Федерации выросли на 10%, в Башкирии же по словам премьера собственные доходы увеличились в 2022 году еще существеннее — на 18%.