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Башкирия сделает интересное предложение по поводу санкций Европарламенту

Сегодня, 16:35
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова

Башкирия может обратиться в Европарламент и предложить изменить санкционную политику

По словам премьер-министра Башкирии, и Россия, и Башкирия в частности, после введения санкций лишь увеличили доходы.

В Уфе продолжается Международная неделя бизнеса и сегодня в ее рамках проходило заседание «Уфимского диалога», где премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о планах предметно обсудить санкционную политику и начать разговор о ее изменении и Европейским парламентом, сообщает об этом издание РБК Уфа.

— По итогам второго заседания хотим на основе той дискуссии, которая будет, обратиться в Европейский парламент с предложением изменить санкционную политику, так как наглядно будет показан ущерб, который дает всем странам такая ситуация, — сказал Назаров.

Дополнительно Андрей Назаров сообщил и о том, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность в стране, а доходы бюджета Российской Федерации выросли на 10%, в Башкирии же по словам премьера собственные доходы увеличились в 2022 году еще существеннее — на 18%.

 

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#Экономика#Ирина Деревянчук
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