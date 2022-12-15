Башкирия сделает интересное предложение по поводу санкций Европарламенту

Дополнительно Андрей Назаров сообщил и о том, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность в стране, а доходы бюджета Российской Федерации выросли на 10%, в Башкирии же по словам премьера собственные доходы увеличились в 2022 году еще существеннее — на 18%.