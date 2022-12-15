«20 больных на 4 квадрата»: Хабирову показали приемный покой в больнице в Башкирии

Под постом с трансляцией ежегодного послания главы Башкирии Радия Хабирова одна из пользовательниц под именем Диана К. возмутилась тем, как организован прием больных в приемном покое в клинико-диагностическом инфекционном центре в городе Туймазы, где она оказалась вчера, 14 декабря.
По словам женщины, приемный покой в данном инфекционном отделении, где, по данным женщины, принимают пациентов с ОРВИ, состоит из двух маленьких комнаток.
— Одна — это маленький коридорчик, далее идет ванна. Там душ, раковина и, скорее всего, унитаз за ширмой. Стоит четыре стула и все, — рассказывает Диана К.
Сообщила женщина и о том, что приехала туда в 12 часов дня. «Была очередь, люди сообщили, что их привезли на скорой еще в три ночи, и они до сих пор ждут очереди.
Я понимаю, что много людей болеют, врачей не хватает и т. д. Но как можно сделать приемный покой в „4 квадратных метра“ с четырьмя стульями?»? — удивляется пациентка.
— Еще удивило, что это же инфекционное отделение, на «четырех квадратных метрах» стоят 20 человек с разными инфекциями, по итогу заражая друг друга. Прошу администрацию посодействовать в решении данной проблемы, — обратилась она к властям.
В ответ на жалобу женщины на происходящее в Клинико-диагностическом инфекционном центре города Туймазы представитель минздрава Башкирии сообщил, что вопрос по поводу организации медицинской помощи прорабатывается совместно с Туймазинской больницей и пообещали ей ответить в срок до 20 декабря.