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«20 больных на 4 квадрата»: Хабирову показали приемный покой в больнице в Башкирии

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

Хабирову пожаловались на приемный покой в больнице Туймазов «в четыре квадрата»

Жительница Башкирии возмутил переполненный приемный покой в больнице и попросила разобраться.

Под постом с трансляцией ежегодного послания главы Башкирии Радия Хабирова одна из пользовательниц под именем Диана К. возмутилась тем, как организован прием больных в приемном покое в клинико-диагностическом инфекционном центре в городе Туймазы, где она оказалась вчера, 14 декабря.

По словам женщины, приемный покой в данном инфекционном отделении, где, по данным женщины, принимают пациентов с ОРВИ, состоит из двух маленьких комнаток.

— Одна — это маленький коридорчик, далее идет ванна. Там душ, раковина и, скорее всего, унитаз за ширмой. Стоит четыре стула и все, — рассказывает Диана К.

Сообщила женщина и о том, что приехала туда в 12 часов дня. «Была очередь, люди сообщили, что их привезли на скорой еще в три ночи, и они до сих пор ждут очереди.
Я понимаю, что много людей болеют, врачей не хватает и т. д. Но как можно сделать приемный покой в „4 квадратных метра“ с четырьмя стульями?»? — удивляется пациентка.

Видео: vk.com/Диана Каримова
— Еще удивило, что это же инфекционное отделение, на «четырех квадратных метрах» стоят 20 человек с разными инфекциями, по итогу заражая друг друга. Прошу администрацию посодействовать в решении данной проблемы, — обратилась она к властям.

В ответ на жалобу женщины на происходящее в Клинико-диагностическом инфекционном центре города Туймазы представитель минздрава Башкирии сообщил, что вопрос по поводу организации медицинской помощи прорабатывается совместно с Туймазинской больницей и пообещали ей ответить в срок до 20 декабря.

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#Общество#Ирина Деревянчук#Видео
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