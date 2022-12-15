«20 больных на 4 квадрата»: Хабирову показали приемный покой в больнице в Башкирии

Сообщила женщина и о том, что приехала туда в 12 часов дня. «Была очередь, люди сообщили, что их привезли на скорой еще в три ночи, и они до сих пор ждут очереди.

Я понимаю, что много людей болеют, врачей не хватает и т. д. Но как можно сделать приемный покой в „4 квадратных метра“ с четырьмя стульями?»? — удивляется пациентка.