Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой

Муниципалитеты Башкирии активно готовятся к празднованию Нового года и обустраивают новогодние городки, центром которых становится новогодняя красавица-елка. Настал черед и установки новогоднего дерева в закрытом городе Межгорье, однако появившуюся на главной площади города елку назвать красавицей у горожан язык не повернулся.
Фото главного украшения городской площади красноречивее тысячи слов. Однако слова у комментаторов нашлись, в частности, предположения о том, что эта елка могла остаться с прошлого года.
Однако простояла странная елка недолго. В администрации ЗАТО Межгорье Mkset пояснили, что 13 декабря 2022 года в 14:00 подрядчик на Центральную площадь в микрорайоне Юго-западный ЗАТО Межгорье привез и установил новогоднюю ель.
— Ель оказалась больной, и в процессе перевозки большая часть елки осыпалась. Сразу ответственные лица указали подрядчику на недопустимость использования этой ели в качестве новогодней и что ее необходимо демонтировать. 14 декабря в 11:30 ель была демонтирована. В ближайшее время привезут и установят другую новогоднюю ель, — дополнительно сообщили в администрации.