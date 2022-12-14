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Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой

Сегодня, 10:44
Фото: vk.com/Подслушано Межгорье

Жители Межгорья в Башкирии опозорили власти за лысую новогоднюю елку

Жители закрытого города не успели отойти от эмоций, как вдруг елку уже убрали с главной площади.

Муниципалитеты Башкирии активно готовятся к празднованию Нового года и обустраивают новогодние городки, центром которых становится новогодняя красавица-елка. Настал черед и установки новогоднего дерева в закрытом городе Межгорье, однако появившуюся на главной площади города елку назвать красавицей у горожан язык не повернулся.

Фото главного украшения городской площади красноречивее тысячи слов. Однако слова у комментаторов нашлись, в частности, предположения о том, что эта елка могла остаться с прошлого года.

Однако простояла странная елка недолго. В администрации ЗАТО Межгорье Mkset пояснили, что 13 декабря 2022 года в 14:00 подрядчик на Центральную площадь в микрорайоне Юго-западный ЗАТО Межгорье привез и установил новогоднюю ель.

— Ель оказалась больной, и в процессе перевозки большая часть елки осыпалась. Сразу ответственные лица указали подрядчику на недопустимость использования этой ели в качестве новогодней и что ее необходимо демонтировать. 14 декабря в 11:30 ель была демонтирована. В ближайшее время привезут и установят другую новогоднюю ель, — дополнительно сообщили в администрации.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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