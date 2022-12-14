Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой

Муниципалитеты Башкирии активно готовятся к празднованию Нового года и обустраивают новогодние городки, центром которых становится новогодняя красавица-елка. Настал черед и установки новогоднего дерева в закрытом городе Межгорье, однако появившуюся на главной площади города елку назвать красавицей у горожан язык не повернулся.