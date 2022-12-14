Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки

Инициативная группа поселка «Цветы Башкирии» выступила с коллективным обращением, которое было опубликовано в соцсетях. В нем жители поселка выразили свою обеспокоенность планами региональных властей по строительству снегоплавильной установки и площадки для хранения снега на территории населённого пункта.
Так, беспокойство жителей вызывает тот факт, что наряду с остальным по дорогам поселка начнут ездить большегрузные самосвалы. Подчеркивается риск возникновения ДТП из-за постоянного проезда большегрузов, а также сезонного сужения проезжей части на фоне снегопадов. Более того, жители выступают против использования дорог, проходящих через жилую застройку. Из-за отсутствия тротуаров, на сегодняшний день, жильцы с детьми вынуждены ходить по проезжей части дороги, ширина которой не соответствует нормативам и ГОСТам и не предусмотрена для постоянного проезда большегрузных автомобилей, тем более зимой это создаст угрозу жизни. Отмечается, что к земельным участкам, где планируется строительство, нет проездных путей, а также съезда с придорожной полосы трассы М5.
Не менее важным, по мнению жителей, является вопрос с экологической ситуацией в населенном пункте.
— Организация такой площадки хранения снега повлечет за собой вырубку лесных
насаждений. Помимо этого, земельный участок расположен вблизи рек Дема и Белой, что
само собой относиться к водоохранной зоне, — говорится в обращении.
Отмечается, что в поселке в настоящий момент организована «Тропа здоровья», где местные жители своими силами сохраняют лесной массив, а также высаживают новые саженцы. В зимний период здесь проходят любительские соревнования по катанию на лыжах.
— Такие действия со стороны государственных структур нарушают принцип сочетания
законных интересов граждан. Учитывая опыт прежних лет, результатом хранения снега,
являлась разбитая дорога и загрязненная мусором территория, — заявляют местные жители.
В тексте обращения отмечается, что соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приема снега — снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега, оборудованные водонепроницаемым
покрытием, предотвращающим попадание талых вод на прилегающую территорию и
ближайшие поверхностные водные объекты. При этом подчеркивается, что в соответствии с пунктом 4.12 «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест» запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на площади зеленых насаждений. Таким образом, размещение снега от уборки территории в неустановленных местах, а тем более в водоохранных зонах водных объектов, являются нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Также жители поселка, ссылаясь на ряд федеральных законов, настаивают на том, что любая деятельность оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе, в том числе, следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. Отмечается, что земельные участки, на которых планируется возведение снегоплавильного комплекса и склада для хранения, входят в категорию рекреационных территорий, которые, в свою очередь, относятся к территориям с особым охранным статусом.
В заключение жители поселка просят принять соответствующие меры реагирования и проверить законность предоставления и использования земельных участков в целях хранения и утилизации снега, а также недопущения нарушения прав жителей на благоприятную окружающую среду.