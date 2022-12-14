Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки

Так, беспокойство жителей вызывает тот факт, что наряду с остальным по дорогам поселка начнут ездить большегрузные самосвалы. Подчеркивается риск возникновения ДТП из-за постоянного проезда большегрузов, а также сезонного сужения проезжей части на фоне снегопадов. Более того, жители выступают против использования дорог, проходящих через жилую застройку. Из-за отсутствия тротуаров, на сегодняшний день, жильцы с детьми вынуждены ходить по проезжей части дороги, ширина которой не соответствует нормативам и ГОСТам и не предусмотрена для постоянного проезда большегрузных автомобилей, тем более зимой это создаст угрозу жизни. Отмечается, что к земельным участкам, где планируется строительство, нет проездных путей, а также съезда с придорожной полосы трассы М5.