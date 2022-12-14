Врач-нефролог рассказала, что приводит к камнеобразованию в почках

Образование камней в почках вызывается и злоупотребление сладкими блюдами, а также свеклой, чаем, черной смородиной и шоколадом. Ирина Безгина рассказала, что в группе риска находятся и люди с остеопорозом, чаще всего — пожилые. Такие пациенты должны следить за обменом веществ и наблюдаться у врача. Эксперт объяснила, что заболевание почек может сформироваться в связи с нарушением кальциевого обмена в организме и нехватки витамина D, поскольку часть кальция, не поступающего в костную ткань, циркулирует в крови.