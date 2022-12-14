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Врач-нефролог рассказала, что приводит к камнеобразованию в почках

Сегодня, 15:53
Фото: pxhere.com
Нефролог Ирина Безгина объяснила, что причинами почечного камнеобразования могут стать сыр, вино и мясо. Злоупотребление данными продуктами может навредить здоровью.

Образование камней в почках вызывается и злоупотребление сладкими блюдами, а также свеклой, чаем, черной смородиной и шоколадом. Ирина Безгина рассказала, что в группе риска находятся и люди с остеопорозом, чаще всего — пожилые. Такие пациенты должны следить за обменом веществ и наблюдаться у врача. Эксперт объяснила, что заболевание почек может сформироваться в связи с нарушением кальциевого обмена в организме и нехватки витамина D, поскольку часть кальция, не поступающего в костную ткань, циркулирует в крови. 

 

Кальций крови, в свою очередь, фильтруется почками, поэтому данный элемент может накопиться в них и образовать камни. Об этом пишет News.ru.

 

Также врач подчеркнула, что причиной развития мочекаменной болезни может стать бесконтрольный прием некоторых препаратов и добавок, в частности — аскорбиновой кислоты (витамина C). Нефролог посоветовала пить фильтрованную воду или покупать бутилированную.

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