VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

«VK под шубой» пройдёт 28 декабря в 20:23 в официальном сообществе VK Музыки в социальной сети ВКонтакте. В шоу примут участие звёзды VK: 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters. Все они исполнят популярные новогодние хиты с известными представителями эстрады, имена которых пока держатся в секрете и станут праздничным сюрпризом для зрителей. В VK Музыке также выйдет праздничный альбом со студийными записями всех 12 треков.