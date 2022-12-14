В Уфе скорая не нашла общий язык с глухонемой семьей

В Башкирии с началом сезона высокой заболеваемости простудой и гриппом весьма остро встал вопрос с временем ожидания бригад скорой помощи. Обострилась ситуация после того, как в Белорецке мужчине стало плохо с сердцем на улице и он скончался на морозе, так и не дождавшись приезда врачей.