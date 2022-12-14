В Уфе скорая не нашла общий язык с глухонемой семьей

В Башкирии с началом сезона высокой заболеваемости простудой и гриппом весьма остро встал вопрос с временем ожидания бригад скорой помощи. Обострилась ситуация после того, как в Белорецке мужчине стало плохо с сердцем на улице и он скончался на морозе, так и не дождавшись приезда врачей.
Уфимец Максим Кривенков в группе «Демчане» во «Вокнтакте» рассказал о том, с какими сложностями столкнулись при вызове скорой ребенку с очень высокой температурой. Особенно важно в данной истории, что, со слов Максима, скорую вызывали семье глухонемых людей.
— Интересно, а где автомобили скорой помощи в Уфе? Мне пришлось через московскую, а затем башкортостанскую диспетчерскую службу 112 звонить на подстанцию и пугать генпрокуратурой, что так долго скорая не едет к ребёнку с температурой 40 и ангиной, которую вызвала педиатр, чтобы её госпитализировали, — негодует Максим Кривенков.
Максим Кривенков пояснил корреспонденту Mkset, что это первый подобный случай с вызовом скорой. Педиатр же вызывал скорую ребенку по причине того, что родители заболевшего ребенка имеют проблемы со здоровьем и не могут оформить вызов даже посредством SMS.
— Зачем-то они перезванивают в ответ на смс «я глухой, ребенку нужна помощь». В общем, такая обещанная система вызова для глухих тоже не работает. На мой вопрос «почему так долго?» подстанция скорой помощи отвечает — «машин нет». Где они, интересно? Приехали через час только, — констатировал Максим Кривенков и призвал минздрав и администрацию Уфы отреагировать на его претензии.
Mkset обратился за комментариями по поводу организации вызова скорой помощи для глухих и немых граждан в минздрав Башкирии и опубликует ответ ведомства после получения.