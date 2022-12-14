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В Уфе скорая не нашла общий язык с глухонемой семьей

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI

В Башкирии скорая перезвонила семье глухонемых после письменной просьбы вызвать врача

По словам уфимца Максима Кривенкова, скорая к ребенку с высокой температурой приехала только через час.

В Башкирии с началом сезона высокой заболеваемости простудой и гриппом весьма остро встал вопрос с временем ожидания бригад скорой помощи. Обострилась ситуация после того, как в Белорецке мужчине стало плохо с сердцем на улице и он скончался на морозе, так и не дождавшись приезда врачей.

Уфимец Максим Кривенков в группе «Демчане» во «Вокнтакте» рассказал о том, с какими сложностями столкнулись при вызове скорой ребенку с очень высокой температурой. Особенно важно в данной истории, что, со слов Максима, скорую вызывали семье глухонемых людей.

— Интересно, а где автомобили скорой помощи в Уфе? Мне пришлось через московскую, а затем башкортостанскую диспетчерскую службу 112 звонить на подстанцию и пугать генпрокуратурой, что так долго скорая не едет к ребёнку с температурой 40 и ангиной, которую вызвала педиатр, чтобы её госпитализировали, — негодует Максим Кривенков.

Максим Кривенков пояснил корреспонденту Mkset, что это первый подобный случай с вызовом скорой. Педиатр же вызывал скорую ребенку по причине того, что родители заболевшего ребенка имеют проблемы со здоровьем и не могут оформить вызов даже посредством SMS.

— Зачем-то они перезванивают в ответ на смс «я глухой, ребенку нужна помощь». В общем, такая обещанная система вызова для глухих тоже не работает. На мой вопрос «почему так долго?» подстанция скорой помощи отвечает — «машин нет». Где они, интересно? Приехали через час только, — констатировал Максим Кривенков и призвал минздрав и администрацию Уфы отреагировать на его претензии.

Mkset обратился за комментариями по поводу организации вызова скорой помощи для глухих и немых граждан в минздрав Башкирии и опубликует ответ ведомства после получения.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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