В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену

Перед началом учебного года, в августе 2022 года, в Уфе разгорелся школьный скандал. Родители учеников школы № 18 были крайне возмущены тем, что «сильная», с их слов, школа, в которой учатся около двух тысяч детей, с отличными педагогами и богатой историей может закрыться. Не вся, а корпус на улице Софьи Перовской, 75, который город выделил школе около пяти лет назад. Учится в этом корпусе среднее звено, то есть 5-7 классы.
Школа № 18 родителям очень нравится, она, по их мнению, удобно расположена, и ее комплекс зданий весьма безопасен. Еще в августе родители были удивлены известием о том, что здание по улице Софьи Перовской хотят признать аварийным.
— Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что этот корпус забирают у школы и признают аварийным. Всех обучающихся переводят в переполненный первый корпус — писали возмущенные родители летом.
Однако тогда проблемы удалось избежать. Власти заявили, что закроют в школе только спортзал и пищеблок, а учиться школьники будут по-прежнему, в двух корпусах. И заверили, что образовательный процесс будет идти в первую смену.
— В этом учебном году эксплуатация спортивного зала и пищеблока приостановлена в связи с ограниченной работоспособностью части здания в соответствии с техническим заключением специализированной организации, — заявляли тогда власти, но, судя по всему, ситуация резко изменилась.
Так, в редакцию Mkset обратились обеспокоенные родители школьников и сообщили — им стало известно о том, что корпус на Перовской, 75 все-таки прекратит свою работу. Со слов родителей, директор учреждения сообщил им, что здание могут снести.
— Посреди учебного года несколько классов из одного корпуса переселяют в другой и переводят во вторую смену, — негодует родительница.
Mkset обратился в администрацию Уфы за разъяснениями. Власти подтвердили, что школа после Нового года действительно закроет корпус на Софьи Перовской, 75, однако делается это для безопасности детей.
— Для обеспечения безопасности и сохранности здоровья учащихся МАОУ Школа № 18 принято решение о приостановке деятельности здания МАОУ Школа № 18, расположенного по адресу: ул. Софьи Перовской, 75, — сообщили в Управлении образования администрации Уфы.
В мэрии Уфы добавили, что Управлением образования в СЭД «Directum» 9 декабря был направлен проект постановления, который на сегодняшний день уже согласован администрацией Кировского района Уфы. Что именно за постановление и в чем его суть, в администрации не уточнили.
На вопрос о переводе детей посреди года во вторую смену обучения в мэрии однозначно не ответили, сообщив лишь о том, что образовательный процесс для обучающихся из II корпуса МАОУ Школа № 18 будет организован в I корпусе с начала третьей четверти 2022-2023 учебного года согласно графику распределения классов по кабинетам с учетом норм санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Также было предложено «по возникающим вопросам относительно приостановки эксплуатации II корпуса» обращаться непосредственно в саму школу.
Mkset направил запросы с уточняющими вопросами, в том числе о вероятном сносе знания, в администрацию Уфы и в министерство образования. Ответы от ведомств будут опубликованы после их получения.