В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену

Перед началом учебного года, в августе 2022 года, в Уфе разгорелся школьный скандал. Родители учеников школы № 18 были крайне возмущены тем, что «сильная», с их слов, школа, в которой учатся около двух тысяч детей, с отличными педагогами и богатой историей может закрыться. Не вся, а корпус на улице Софьи Перовской, 75, который город выделил школе около пяти лет назад. Учится в этом корпусе среднее звено, то есть 5-7 классы.