mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В центре Уфы горит административное здание

Сегодня, 10:03
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Из здания по адресу Ленина 32 эвакуировали свыше 30 человек

В Уфе горит административное здание по адресу Ленина, 32. Об этом сообщают очевидцы.

На кадрах с места события видно, что пламенем объят один из корпусов здания. Примечательно, что здесь также располагается ряд заведений общепита, бары и караоке.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны визуально наблюдалось горение наружной части вентиляционной трубы и задымление внутри здания.

В настоящий момент горение потушено на площади 3 кв.метра. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек.

Фото: ИА "Башинформ"
#Азамат Нухов
Подпишитесь
В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену
Сегодня, 05:21
Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе
Вчера, 12:24
Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке
Вчера, 09:09
Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки
Сегодня, 05:24
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря
Сегодня, 05:07
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38