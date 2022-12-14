В центре Уфы горит административное здание

В Уфе горит административное здание по адресу Ленина, 32. Об этом сообщают очевидцы.
На кадрах с места события видно, что пламенем объят один из корпусов здания. Примечательно, что здесь также располагается ряд заведений общепита, бары и караоке.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны визуально наблюдалось горение наружной части вентиляционной трубы и задымление внутри здания.
В настоящий момент горение потушено на площади 3 кв.метра. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек.