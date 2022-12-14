В преддверии новогодних праздников МТС прокачала сеть по дороге к Шиханам

— В преддверии новогодних праздников, когда семьи собираются вместе, чтобы посмотреть любимые фильмы и созваниваются с теми, кто далеко, для нас особенно важно обеспечить всех жителей Башкирии доступом ко всем современным цифровым сервисам и экосистемным продуктам МТС. Мы видим, что в маленьких деревнях спрос на цифровые сервисы, зачастую даже превышает спрос в крупных городах. Поэтому технические специалисты региона постоянно расширяют сеть и улучшают качество связи даже в самых небольших поселках, — пояснил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.