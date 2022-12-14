В преддверии новогодних праздников МТС прокачала сеть по дороге к Шиханам

Жителям сел Марьевка, Казадаевка, Новое Барятино, Муравей, Рязановка, Маршановка, Загородный, СНТ «Ильмень», а также деревни Косяковка, которая находится рядом со знаменитыми Шиханами, уже доступны высокие скорости мобильного интернета МТС. Теперь местные жители могут пользоваться современными цифровыми сервисами, искать и бронировать билеты для новогодних путешествий, смотреть фильмы на праздниках и созваниваться с близкими по видеосвязи, а туристы и любители активного отдыха, приезжающие на Шиханы, смогут пользоваться навигационными сервисами, прокладывать маршруты и делиться впечатлениями в социальных сетях.
— В преддверии новогодних праздников, когда семьи собираются вместе, чтобы посмотреть любимые фильмы и созваниваются с теми, кто далеко, для нас особенно важно обеспечить всех жителей Башкирии доступом ко всем современным цифровым сервисам и экосистемным продуктам МТС. Мы видим, что в маленьких деревнях спрос на цифровые сервисы, зачастую даже превышает спрос в крупных городах. Поэтому технические специалисты региона постоянно расширяют сеть и улучшают качество связи даже в самых небольших поселках, — пояснил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
Кроме того, с начала года МТС провела масштабную стройку в городе Стерлитамак, что позволило улучшить качество покрытия и увеличить скорости передачи данных во всех районах города. МТС также провела модернизацию сети, в результате которых более пятнадцати тысяч жителей населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету LTE МТС. Возможность пользоваться мобильным интернетом МТС появилась у жителей деревень и сел 10 районов республики.
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