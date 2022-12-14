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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки пиксельных елок на 115 млн рублей

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Обвинения предъявлены эк-директору ГУП «Хозяйственное управление». Ранее Арбитражный суд взыскал с компании ООО «Клирлайт Рус», которая и поставила пиксельные елки, 115 миллионов рублей.

В Башкирии экс-директора хозяйственного управления обвиняют в превышении должностных полномочий при заключения контракта на установку пиксельных елок. Как сообщает СК Башкирии, в отношении экс-сотрудника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый заключил контракт с ООО «Клирлайт Рус» госконтракт на поставку новогодних пиксельных елок для восьми муниципалитетов республики в обход конкурных процедур. Отмечается, что общая сумма контрактов составила 115 миллионов рублей.

Далее директор «Хозяйственного управления» подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого компании была выплачена сумма в полном объеме. Подчеркивается, что стоимость оказанных услуг превысила среднерыночную. По информации пресс-службы МВД Башкирии, стоимость оказанных услуг составила около 60 миллионов рублей, а сумма ущерба — более 50 миллионов рублей.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. 
 
Напомним, что в сентябре Арбитражный суд Московской области взыскал ООО «Клирлайт Рус» 115 млн рублей. Еще в декабре 2020 года УФАС по Башкирии выдала компании предписание устранить нарушение закона о защите конкуренции и перечислить в федеральный бюджет свыше 115,5 млн рублей, полученных из-за нарушения антимонопольного законодательства. Компания его проигнорировала, после чего ведомство обратилось в суд, потребовав обязать компанию исполнить предписание.

Суд взыскал 115 млн рублей с поставившей Башкирии пиксельные елки «Клирлайт рус»
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#Элина Сайфранова
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