В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки пиксельных елок на 115 млн рублей

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.



Напомним, что в сентябре Арбитражный суд Московской области взыскал ООО «Клирлайт Рус» 115 млн рублей. Еще в декабре 2020 года УФАС по Башкирии выдала компании предписание устранить нарушение закона о защите конкуренции и перечислить в федеральный бюджет свыше 115,5 млн рублей, полученных из-за нарушения антимонопольного законодательства. Компания его проигнорировала, после чего ведомство обратилось в суд, потребовав обязать компанию исполнить предписание.