Пассажиры из Башкирии засняли хаос в аэропорту

В аэропорту Уфы почти на сутки задерживается вылет самолета в Пхукет. По данным с онлайн-табло, воздушное судно должно было вылететь в Таиланд в 22.30 13 декабря, но рейс ориентировочно перенесли на 21.25 14 декабря.
Как сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы, рейс задержан по решению авиакомпании. В авиакомпании Azur Air, в свою очередь, сообщили, что причиной переноса вылета стало позднее прибытие самолета из Пхукета.
По словам самих туристов, которые находятся в Пхукете, якобы их рейс перенесли на сутки. На стойках регистрации, с их слов, творится «хаос». Работает всего два окна, данные каждого из пассажиров вводят вручную - электронная регистрация будто бы не работает. Из-за всего этого на стойках образовалась большая очередь и давка.