Пассажиры из Башкирии засняли хаос в аэропорту

По словам самих туристов, которые находятся в Пхукете, якобы их рейс перенесли на сутки. На стойках регистрации, с их слов, творится «хаос». Работает всего два окна, данные каждого из пассажиров вводят вручную - электронная регистрация будто бы не работает. Из-за всего этого на стойках образовалась большая очередь и давка.