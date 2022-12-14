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Пассажиры из Башкирии засняли хаос в аэропорту

Сегодня, 07:41
Фото: Антон Засимов / 1MI

Пассажиры задержанного на сутки рейса в Уфу засняли хаос в аэропорту Пхукета

Пассажиры массово жалуются в соцсетях

В аэропорту Уфы почти на сутки задерживается вылет самолета в Пхукет. По данным с онлайн-табло, воздушное судно должно было вылететь в Таиланд в 22.30 13 декабря, но рейс ориентировочно перенесли на 21.25 14 декабря.

Как сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы, рейс задержан по решению авиакомпании. В авиакомпании Azur Air, в свою очередь, сообщили, что причиной переноса вылета стало позднее прибытие самолета из Пхукета.

По словам самих туристов, которые находятся в Пхукете, якобы их рейс перенесли на сутки.  На стойках регистрации, с их слов, творится «хаос». Работает всего два окна, данные каждого из пассажиров вводят вручную - электронная регистрация будто бы не работает. Из-за всего этого на стойках образовалась большая очередь и давка. 

 

#Азамат Нухов#Видео
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