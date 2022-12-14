Таунхаус или база: Сбер назвал топ интересных объектов, которые можно купить с торгов

Частные клиенты могут выбрать для себя разные варианты недвижимости. Это может быть комната в Нефтекамске за 250 тысяч рублей, элитная квартира в Екатеринбурге площадью 229 квадратных метров за 50 млн рублей или таунхаус на 5 комнат в Челябинске. Кроме того, на Портале DA можно найти любые варианты легковых автомобилей, например, Kia Ceed за 380 тысяч рублей в Салехарде или УАЗ Hunter за 1,25 млн рублей в Тюмени.