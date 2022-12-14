РЖД обеспечат доставку грузов в Магадан

Реальное время доставки грузов по железной дороге на предприятия Магадана достигает 12,9 суток. Этот срок более чем на 30% короче указанного в нормативах, предусмотренных договором. Кроме того, в зоне ответственности РЖД нет задержанных вагонов, а значит, надежность доставки близка к 100%. Об этом сообщили vostokmedia.
В то же время ряд вопросов необходимо решать системно. В первую очередь, требуется разработка продуманного плана отгрузок нефтепродуктов. Их транспортировка в Магаданскую область производится из Тюмени, на расстояние порядка 5 тыс. км. В обеспечении региона нефтепродуктами не задействованы НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Второй вопрос связан с необходимостью диверсифицировать точки перевалки груза на морской транспорт. В настоящее время нефтепродукты следуют в основном через терминал «Нико Ойл». Его выгрузка вдвое ниже установленной перерабатывающей способности. Так, по состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в терминал следует 430 вагонов, а 165 находятся на станции назначения ‐ в Гайдамаке.
Последующее увеличение объема отгрузок на терминал при отсутствии выгрузки во время зимних холодов чревато ухудшением консистенции топлива и замедлением слива темных нефтепродуктов.
Помимо этого, скопление вагонов приводит к снижению качества обслуживания клиентов и задержке других товаров. По этой причине в РЖД приняли решение на какое-то время ограничить прием грузов в адрес данного терминала. Дальневосточная железная дорога из-за скопления вагонов с опасными грузами ранее направила обращение в прокуратуру.
Дополнительной возможностью для оптимизации взаимодействия является проставление отметок в перевозочных документах. Это позволит производить автоматический контроль за доставкой грузов для северного завоза.
РЖД направили информацию зампреду правительства Юрию Трутневу о текущей ситуации и важности принятия системных решений.