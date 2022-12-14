РЖД обеспечат доставку грузов в Магадан

Реальное время доставки грузов по железной дороге на предприятия Магадана достигает 12,9 суток. Этот срок более чем на 30% короче указанного в нормативах, предусмотренных договором. Кроме того, в зоне ответственности РЖД нет задержанных вагонов, а значит, надежность доставки близка к 100%. Об этом сообщили vostokmedia.