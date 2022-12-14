РЭО обеспечит до 90% инвестиций в комплекс по переработке ТКО в Оренбуржье

РЭО намерен обеспечить до 90% инвестиций, необходимых для возведения комплекса.
Буцаев сообщил, что на встрече обсуждались способы достижения показателей, запланированных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” к 2030 году. Строительство комплекса по переработке ТКО “Центральный” позволит Оренбургской области практически полностью выполнить показатели этого федпроекта, пишет ТАСС.
Паслер и Буцаев осмотрели площадку, на которой уже в 2024 году с нуля будет построен современный комплекс по переработке отходов.
Глава региона отметил, что области такой объект необходим, так как здесь обрабатывается до 60% отходов, но переработка пока не налажена. Сообщается, что создание объекта по обращению с ТКО в регионе будет реализовано по принципу государственно-частного партнёрства.
Ранее Оренбургская область и РЭО подписали соглашение о присоединении региона к пилотному проекту по экомониторингу. Минприроды области будет передавать оператору данные с экологических постов, содержащие сведения о пяти загрязняющих атмосферу веществах. Данные будут доступны для жителей региона.