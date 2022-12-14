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РЭО обеспечит до 90% инвестиций в комплекс по переработке ТКО в Оренбуржье

Сегодня, 08:48
Фото: pxhere.com
Возглавляющий ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев и глава Оренбургской области Денис Паслер встретились, чтобы обсудить строительство в регионе перспективных объектов в сфере обращения с ТКО, необходимых для развития экономики замкнутого цикла.

РЭО намерен обеспечить до 90% инвестиций, необходимых для возведения комплекса.

Буцаев сообщил, что на встрече обсуждались способы достижения показателей,  запланированных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” к 2030 году. Строительство комплекса по переработке ТКО “Центральный” позволит Оренбургской области практически полностью выполнить показатели этого федпроекта, пишет ТАСС.

Паслер и Буцаев осмотрели площадку, на которой уже в 2024 году с нуля будет построен современный комплекс по переработке отходов. 

Глава региона отметил, что области такой объект необходим, так как здесь обрабатывается до 60% отходов, но переработка пока не налажена. Сообщается, что создание объекта по обращению с ТКО в регионе будет реализовано по принципу государственно-частного партнёрства. 

Ранее Оренбургская область и РЭО подписали соглашение о присоединении региона к пилотному  проекту по экомониторингу. Минприроды области будет передавать оператору данные с экологических постов, содержащие сведения о пяти загрязняющих атмосферу веществах. Данные будут доступны для жителей региона.

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