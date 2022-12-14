Прокуратура Башкирии выявила нарушения в деятельности Госкомитета по жилстройнадзору

В прокуратуре уточнили. что даже при наличии оснований для проверки «управляшек» жителям отказывали в проверках по формальным причинам. Но некоторые проверки жилстройнадзор производил, те на которые федеральный закон запретил мораторием, мало того по результатам этих проверок выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, не влекущих угрозу причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан.