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Прокуратура Башкирии выявила нарушения в деятельности Госкомитета по жилстройнадзору

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI

Прокуратура уличила Жилстройнадзор Башкирии в бездействии и запрещенных проверках

27 сотрудников Жилстройнадзора Башкирии привлекли к ответственности.

Прокуратура Башкирии проверила деятельность Госкомитета Башкирии по жилстройнадзору и выявила ряд нарушений, за которые поплатились 27 сотрудников ведомства — их привлекли к дисциплинарной ответственности. Надзорное ведомство выявило, что сотрудники комитета бездействовали и не проводили проверок по обращениям жителей, а также затягивали установленные сроки рассмотрения жалоб граждан.

В прокуратуре уточнили. что даже при наличии оснований для проверки «управляшек» жителям отказывали в проверках по формальным причинам. Но некоторые проверки жилстройнадзор производил, те на которые федеральный закон запретил мораторием, мало того по результатам этих проверок выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, не влекущих угрозу причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан.

В заключении в пресс-службе прокуратуры уточнили, что работа в ведомстве скорректирована.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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