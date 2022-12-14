Потрепанная елка, проблемы со «скорой» и межвузовский кампус в Уфе

Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой. В закрытом городе Межгорье, однако появившуюся на главной площади города елку назвать красавицей у горожан язык не повернулся. Однако слова у комментаторов нашлись, в частности, предположения о том, что эта елка могла остаться с прошлого года. В администрации ЗАТО Межгорье Mkset пояснили, что 13 декабря 2022 года в 14:00 подрядчик на Центральную площадь в микрорайоне Юго-западный ЗАТО Межгорье привез и установил новогоднюю ель.
В Уфе скорая не нашла общий язык с глухонемой семьей. По словам уфимца Максима Кривенкова, скорая к ребенку с высокой температурой приехала только через час. Мужчина пояснил корреспонденту Mkset, что это первый подобный случай с вызовом скорой. Педиатр же вызывал скорую ребенку по причине того, что родители заболевшего ребенка имеют проблемы со здоровьем и не могут оформить вызов даже посредством SMS.
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря. Традиционное мероприятие охватывает все сферы общественно-политической жизни в республике и подводит итоги года.
Глава Башкирии рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Уфе. Власти Башкирии завершили подготовительный этап для начала строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Как сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров, кампус будет строиться на условиях концессии с компанией «Эталон». Кроме того, на строительство объекта также в бюджете РФ заложено 11,7 миллиардов рублей. Так, строительство кампуса будет разделено на два этапа: первый — декабрь 2023 года, когда планируется сдать IQ-парк, а второй — к 2026 году.
В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки пиксельных елок на 115 млн рублей. Обвинение предъявлено экс-директору хозяйственного управления обвиняют в превышении должностных полномочий при заключения контракта на установку пиксельных елок.