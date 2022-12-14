Пособие в максимальном размере в Башкирии получат свыше 100 тысяч детей

Сообщается, что размер выплаты в данном случае напрямую зависит от уровня доходов родителей ребенка и может варьироваться от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка. При этом отмечается, что 50% - это базовый размер, который может быть увеличен в случае, если доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума.