Пособие в максимальном размере в Башкирии получат свыше 100 тысяч детей

В Башкирии 102830 детей в возрасте от 8 до 17 лет получают пособие в максимальном размере. Его сумма соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму - 11747 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР.
Сообщается, что размер выплаты в данном случае напрямую зависит от уровня доходов родителей ребенка и может варьироваться от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка. При этом отмечается, что 50% - это базовый размер, который может быть увеличен в случае, если доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума.
В региональном отделении пенсионного фонда также напомнили о том, что для оформления выплаты жителям республики необходимо подать заявление. Сделать это можно несколькими способами: на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
Напомним, ранее Министерство труда республики выступило с инициативой увеличить номинал сертификата на получение образования для участников СВО. В Башкирии планируется выдать 200 образовательных сертификатов для участников СВО (по 50 тысяч рублей) и 500 образовательных сертификатов для иных категорий граждан (по 20 тысяч рублей)