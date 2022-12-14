mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пособие в максимальном размере в Башкирии получат свыше 100 тысяч детей

Сегодня, 06:11
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
О выплатах напомнили в пресс-службе регионального пенсионного фонда

В Башкирии 102830 детей в возрасте от 8 до 17 лет получают пособие в максимальном размере. Его сумма соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму -  11747 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР.

Сообщается, что размер выплаты в данном случае напрямую зависит от уровня доходов родителей ребенка и может варьироваться от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка. При этом отмечается, что 50% - это базовый размер, который может быть увеличен в случае, если  доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума. 

В региональном отделении пенсионного фонда также напомнили о том, что для оформления выплаты жителям республики необходимо подать заявление. Сделать это можно несколькими способами: на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, ранее Министерство труда республики выступило с инициативой увеличить номинал сертификата на получение образования для участников СВО. В Башкирии планируется выдать 200 образовательных сертификатов для участников СВО (по 50 тысяч рублей) и 500 образовательных сертификатов для иных категорий граждан (по 20 тысяч рублей) 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену
Сегодня, 05:21
Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе
Вчера, 12:24
Жителей Уфы возмутили странные украшения на новогодней елке в новом парке
Вчера, 09:09
Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки
Сегодня, 05:24
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря
Сегодня, 05:07
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38