Лучше, чем в 2021 году: хотят ли уфимцы праздновать новый год в ресторанах города

До Нового года осталось менее трёх недель, и многие жители Башкирии уже начали задумываться над подарками и планами на празднование. Так, из года в год в декабре практически во всех заведениях Уфы проводятся корпоративы. Однако ситуация в разные годы отличалась — сначала помехой были ковидные ограничения, теперь общее настроение в стране и финансовые трудности у жителей на фоне роста цен. Mkset решил узнать как обстоят дела с бронированием корпоративов и новогодней ночи в ресторанах Уфы в 2022 году.