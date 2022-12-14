Лучше, чем в 2021 году: хотят ли уфимцы праздновать новый год в ресторанах города

До Нового года осталось менее трёх недель, и многие жители Башкирии уже начали задумываться над подарками и планами на празднование. Так, из года в год в декабре практически во всех заведениях Уфы проводятся корпоративы. Однако ситуация в разные годы отличалась — сначала помехой были ковидные ограничения, теперь общее настроение в стране и финансовые трудности у жителей на фоне роста цен. Mkset решил узнать как обстоят дела с бронированием корпоративов и новогодней ночи в ресторанах Уфы в 2022 году.
В заведениях «Мегаполиса» на момент написания материала в декабре столики на новогодние корпоративы забронированы были порядка 90%, а непосредственно на празднование в новогоднюю ночь в ресторане «Meet.point» — 20%.
Что касается стоимости, то цена за одного человека на корпоратив начинается с 1 500 рублей, однако сумма зависит от даты проведения мероприятия, чем ближе к середине и к концу месяца, тем она дороже. В новогоднюю ночь цены начинаются от 2 500 рублей за одного человека и по нарастающей, в частности, столик на четверых будет стоить 10 тысяч рублей, а на шестерых — 15 тысяч рублей.
Как отметила сотрудница отдела маркетинга КРК Мегаполис, по бронированиям на корпоративы в декабре предполагалось, что их будет меньше.
— Сейчас ситуация даже лучше, чем в 2019 году, людей приходит больше и они, соответственно, больше тратят. Но тратят они больше, потому что цены выросли везде. В прошлом 2021 году было хуже, и мы по новогодней ночи только числа 10 узнали, что можно будет в этот день работать. Там конечно же меньше было людей, — подчеркивает сотрудница.
Тем не менее на новогоднюю ночь прогнозы у ресторана «Meet.point» благоприятные, ожидается, что забронировано будет 100% мест. В шоу программу войдут танцы, ведущий, дед мороз и трансляция обращения президента.
О том, что количество бронирований увеличилось в сравнении с прошлым годом отмечает и управляющая ресторана «Разжигатели» Анастасия. Связано это с тем, что в этом году было отведено шесть дат на новогодние корпоративы, в том время как в 2021 их было всего четыре. Сейчас они практически все забронированы.
— Это удобные даты, было понятно сразу, что 16 декабря люди начнут отмечать. Мы до последнего думали оставлять 28 и 29 декабря или нет, но решили предложить эти даты гостям и получили положительный отклик, — отмечает управляющая «Разжигателей».
Из развлечений планируется дед мороз, музыкальные группы, DJ и фотограф. Ценник начинается от 3,5 тысячи рублей на одного человека.
Кроме того, в ресторане прогнозируют, что и в декабре все бронирования будут заполнены.
— Предполагают, что как из года в год начале декабря будет спадать — все будут готовиться к новогодним праздникам, покупать подарки, а со второй половины и до конца декабря будет аншлаг, — считает девушка.
Между тем, гендиректор заведений «Ресторан честных цен» и «Beerberry» Павел Емельянов сообщил, что многие крупные компании решили не проводить в этому году корпоративные вечера, однако люди собираются самостоятельно, как частные лица.
— Организации многие отменили, но не все. Корпоративов на 100-200 человек сейчас пока нет. Есть корпоративы на 20-30 человек, это компании малого бизнеса, — рассказывает Павел Емельянов.
Так, в текущем году в ресторанах также выделили больше дат на проведение корпоративов. Однако гендиректор заведений предполагает, что полностью даты заполнены не будут. Он также отмечает, что корпоративов в этом году не так много.
— Среди недели люди не очень активно идут в рестораны, они оживают только в пятницу. С корпоративами точно также — пятницы, субботы все заполнены, в будние дни заполняются пока не очень хорошо. Это, скорее всего, связано с тем, что компании отменили заранее запланированные корпоративы и, скорее всего, будние дни будут заполняться за счет обычного человека-потока, который решил как-то встретиться перед новым годом. Корпоративы все-таки запланированные мероприятия, а это в основном спонтанные встречи (4-6 человек), — поясняет Павел Емельянов.
Шоу программа предусматривает присутствие Дед мороза, Снегурочки и DJ. Ценовой диапазон от 2 000 рублей на человека. Отмечается, что прошлые года также не были «шикарными».
Что касается броней на декабрь, то в этом году, по словам гендиректора, их больше. Связывается это с тем, что в прошлые года действовали ограничения из-за коронавируса, к тому же сами жители так или иначе заболевали.
Между тем, в сравнении с корпоративами в 2019 году, когда вирус еще не дошел до России, то праздновались они, как вспоминает Павел Емельянов, активнее и средний чек был выше.
— У людей, как я понимаю, и с деньгами было получше и настроение было. В 2022 году плохое настроение у всех. Люди как бы понимают, что праздновать нужно, но я особого настроения у них не вижу, — полагает гендиректор ресторанов.
Отметим, что новогодние корпоративы традиционно проводятся и во многих других заведениях Уфы, что нельзя сказать о праздновании в новогоднюю ночь - не все заведения Уфы проводят подобные мероприятия.