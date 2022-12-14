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Катырин: на форуме обсудили что делать бизнесу с активами замороженными за рубежом

Сегодня, 10:49
Фото: pxhere.com
В Москве состоялся Всероссийский налоговый форум. Участники мероприятия побеседовали о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в области налогообложения. Также были предложены пути решения этих проблем.

По итогам форума эксперты подготовят ряд рекомендаций, которые направят для ознакомления представителям исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал о дискуссиях, посвященных финансовой теме. Прежде всего речь идет о средствах, которые на сегодняшний день оказались замороженными у российского бизнеса. Это активы, которые хранятся за рубежом, и использовать их невозможно. Некоторые финансы утеряны безвозвратно, и предприниматели понимают это. Кто-то же еще надеется вернуть свои активы. На форуме обсуждалось, как быть бизнесу в такой ситуации, а также как строить взаимодействие с государственным органами.

В повестку мероприятия вошла и дискуссия о курсовой разнице. Катырин отметил, что изменения валютных курсов отражаются на финансовом благополучии предприятий. В первую очередь речь идет о бизнесе с большими оборотами в разных валютах.

Обсуждались на форуме и предналоговые проверки бизнеса. Катырин отметил, что предпроверочные мероприятия требуют регламентации. 

Еще одна тема, которая интересовала участников форума, связана с мерами поддержки бизнеса со стороны ФНС. По словам руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, пандемия оказалась для ФНС своего рода испытательной площадкой. Многие сервисы для поддержки бизнеса служба запустила в этом году. Например, отсрочка, перенос сроков подачи отчетности, ограничения по блокировкам.

Егоров рассказал, что на сегодняшний день 83% заявляемого к возмещению НДС возмещается в течение тридцати дней. В среднем этот срок составляет двенадцать дней. Люди оперативно получают средства в виде оборотного капитала. Это практически в несколько раз быстрее, чем в прошлом году. 

Сейчас в институте отсрочек находится свыше 600 миллиардов рублей, что является рекордной суммой.

«Мы понимали, что компаниям нужны деньги и в то время, когда восстанавливалась банковская система. Мы там, где могли, оказывали людям помощь в виде отсрочки от налогов, невзысканием налогов и ускоренным возмещением», — рассказал Егоров.

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