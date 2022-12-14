Катырин: на форуме обсудили что делать бизнесу с активами замороженными за рубежом

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал о дискуссиях, посвященных финансовой теме. Прежде всего речь идет о средствах, которые на сегодняшний день оказались замороженными у российского бизнеса. Это активы, которые хранятся за рубежом, и использовать их невозможно. Некоторые финансы утеряны безвозвратно, и предприниматели понимают это. Кто-то же еще надеется вернуть свои активы. На форуме обсуждалось, как быть бизнесу в такой ситуации, а также как строить взаимодействие с государственным органами.