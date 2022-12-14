Какая погода ждет жителей Башкирии в период зимних каникул

Так, согласно сервису Яндекс.погода, температура воздуха в Башкирии в период с 1 по 8 января не опустится ниже -13 градусов. Так, самым теплым днем будет 1 января, по данным синоптиков, днем температура воздуха составит -8 градусов, а самым холодным — 8 января. Однако ясным и солнечным в этот период будет только один день — 7 января. Осадки прогнозируются только 1, 6 и 8 января.