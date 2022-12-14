mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Какая погода ждет жителей Башкирии в период зимних каникул

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Зимние каникулы в Башкирии продлятся до 8 января включительно.

Близится конец года и за ним новогодние каникулы. Mkset сравнил данные различных погодных сервисов, чтобы узнать, какая будет погода на время длинных выходных.

Так, согласно сервису Яндекс.погода, температура воздуха в Башкирии в период с 1 по 8 января не опустится ниже -13 градусов. Так, самым теплым днем будет 1 января, по данным синоптиков, днем температура воздуха составит -8 градусов, а самым холодным — 8 января. Однако ясным и солнечным в этот период будет только один день — 7 января. Осадки прогнозируются только 1, 6 и 8 января.

Между тем, прогноз от сервиса Gismeteo обещает уфимцам морозы до -28 градусов, в частности, такая температура воздуха ожидается в городе 2 января. Самыми «теплыми» днями обещают быть 7 и 8 января — столбик термометра покажет -19 градусов.

Солнечным и ясным днем будет 6 января, однако температура воздуха составит -25 градусов, а осадки обещают только 8 января.

 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
В Уфе школьников посреди учебного года хотят перевести во вторую смену
Сегодня, 05:21
Скорая приедет, когда вы уже умрете: что жители Башкирии говорят о медицине в регионе
Вчера, 12:24
Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой
Сегодня, 10:44
В Уфе скорая не нашла общий язык с глухонемой семьей
Сегодня, 10:40
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию 15 декабря
Сегодня, 05:07
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38